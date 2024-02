Ancora una rapina nel traffico dell’Asse Mediano. due criminali in sella a uno scooter immortalati da uno smartphone. La foto è sfocata, ma il contenuto è inequivocabile: a diffonderla è il deputato Francesco Emilio Borrelli, a cui un automobilista ha girato lo scatto.

Asse mediano, rapinatori nel traffico incastrati da una foto

Il modus operandi è sempre lo stesso: i rapinatori, con il volto coperto, si intrufolano in sella allo scooter tra le auto bloccate nel traffico; poi si avvicinano al malcapitato, bussano al finestrino con il calcio della pistola e intimano alla vittima di consegnare preziosi e contanti. Successivamente scappano a tutto gas, facendo perdere le proprie tracce. L’ultimo episodio si è registrato nei pressi dell’uscita di Arzano.

L’appello di Borrelli

Duro il commento di Borrelli: “Da tempo richiediamo una task-force continua per fermare questo fenomeno che prima o poi potrebbe tramutarsi in tragedia. Non si può escludere a priori che uno di questi criminali, senza coscienza e scrupoli, possa, o per l’effetto di stupefacenti, o perché preso dal panico, o per un errore di valutazione, far fuoco e sparare a degli innocenti. Gli automobilisti al ritorno da una dura e lunga giornata di lavoro non possono giocare a dadi con la loro sicurezza e la loro vita”.