Una tragedia enorme che ha colpito anche la Campania. Una famiglia originaria dell’avellinese, in vacanza in Veneto, è stata distrutta dopo che un’auto, condotta da una turista tedesca, gli è piombata addosso a forte velocità.

Famiglia campana travolta in vacanza: morti padre, nonna e bimbo di 2 anni

Padre, madre, nonna e due bimbi piccoli avevano appena terminato il pranzo ed erano usciti per una passeggiata. Un Audi nera li ha travolti in pieno centro, a Santo Stefano di Cadore. A perdere la vita sono stati papà Marco Antoniello, 48 anni, il figlioletti di 2 e la nonna Maria Grazia Zunin, 65 anni. L’incidente ha lasciato attoniti residenti e turisti del piccolo centro del Bellunese, dove si conoscono un po’ tutti.

Immediato l’allarme. Sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 con l’elicottero, l’auto medica di Pieve e l’ambulanza di Auronzo, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il bambino era gravissimo e i soccorritori lo hanno portato in elicottero all’ospedale San Martino di Belluno. Ma era già troppo tardi, perché giunto in nosocomio è morto.

La mamma è rimasta ferita ed è stata accompagnata all’ospedale dei Pieve di Cadore, come il nonno che si trovava poco più indietro. Quando è arrivato, si è trovato davanti una scena tremenda ed è stato colto da malore per la disperazione.

La 30enne, invece, ha riportato ferite lievi, ma è stata sottoposta ai prelievi di rito per capire se fosse sotto effetto di alcol o droga. Le forze dell’ordine stanno valutando per lei l’accusa di omicidio stradale. Immediato il cordoglio del Presidente del Veneto, Luca Zaia. “È una di quelle notizie che non vorresti mai leggere e che lascia completamente senza parole – ha detto -. Una tragedia che colpisce una famiglia, ma anche un’intera comunità. Mi stringo al dolore dei familiari ai quali porgo le più sentite condoglianze personali e istituzionali”.