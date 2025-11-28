Continuava a spacciare droga anche mentre si trovava agli arresti domiciliari. È quanto hanno accertato i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che a Falciano del Massico hanno tratto nuovamente in arresto un 47enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura cautelare proprio per reati legati allo spaccio.

Falciano del Massico, spacciava nonostante i domiciliari: 47enne nuovamente arrestato

L’operazione è scattata durante un servizio mirato di osservazione, controllo e pedinamento. I militari, monitorando i movimenti dell’uomo, sono riusciti a documentare tre distinti episodi di cessione di sostanza stupefacente ad altrettanti acquirenti. Questi ultimi, fermati immediatamente dopo l’acquisto, sono stati trovati in possesso di cocaina per un peso complessivo di circa 3 grammi.

I carabinieri hanno poi esteso le verifiche all’abitazione del 47enne, procedendo a una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di un bilancino di precisione e di diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Elementi, questi, ritenuti indicativi di un’attività di spaccio svolta in maniera continuativa. Per i tre acquirenti è scattata la contestazione della violazione amministrativa prevista in materia di stupefacenti, con segnalazione alla Prefettura, come stabilito dalla normativa vigente. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari e sarà giudicato con rito direttissimo.