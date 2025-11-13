Tragedia tra Falciano del Massico e Mondragone, Luigi Rennella muore in un incidente

Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale che collega Falciano del Massico a Mondragone, nel Casertano. A perdere la vita è stato Luigi Rennella, 37 anni, papà di tre figli piccoli. La comunità locale è sotto choc.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, Luigi Rennella stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato sbalzato improvvisamente dalla sella, finendo violentemente sull’asfalto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il 37enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso: si cerca di chiarire la causa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori vogliono capire se nell’incidente possa essere stato coinvolto un altro veicolo oppure se la caduta sia avvenuta senza l’interazione di terzi.

Chi era Luigi Rennella

Luigi era originario di Mondragone, ma viveva da tempo a Falciano del Massico. Lavorava in un supermercato sulla Domiziana ed era molto conosciuto e stimato nella zona. Lascia la moglie e tre figli piccoli. La notizia della sua morte ha scosso profondamente entrambe le comunità, gettando nello sconforto familiari, amici e conoscenti. Il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, ha espresso il dolore della comunità attraverso una nota ufficiale:

“La notizia della morte del giovane Luigi Rennella, rimasto vittima di un drammatico incidente stradale, ha profondamente colpito la nostra comunità, che si stringe con affetto e partecipazione al dolore della sua famiglia, degli amici e di tutti coloro che gli hanno voluto bene. A nome mio personale, della Giunta e dell’intera cittadinanza, rivolgo le più sincere condoglianze alla famiglia Rennella, assicurando la vicinanza e il sostegno dell’Amministrazione in questo momento di grande dolore.”