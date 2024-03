Facebook e Instagram non funzionano: da qualche minuto, oggi 5 marzo, migliaia di utenti (non solo in Italia) sono stati buttati fuori dai loro profili e/o lamentano difficoltà nel caricamento delle pagine.

Facebook e Instagram non funzionano: il motivo

Segnalati problemi anche su Messenger (l’app di messaggistica legata a Fb).

Anche Threads, l’altro social di Meta disponibile già da qualche settimana in Italia, al momento non è raggiungibile.

Non risultano invece problemi sull’altro social che fa parte della grande azienda statunitense: Whats’app.

Naturalmente, nessun problema neanche per X o Tik Tok (social che non appartgono a Meta). Sul primo diversi utenti stanno scrivendo: “Non riesco ad entrare, mi hanno buttato fuori”.

Dalle prime segnalazioni e da esperienze dirette, sia da app che da browser non si caricano le schermate delle home e il feed resta bloccato.

Meta non ha ancora comunicato le ragioni del malfunzionamento. Come già successo in altre occasioni, il problema dovrebbe però risolversi in breve tempo.