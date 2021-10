Cambiamenti in arrivo per Facebook: il suo creatore, Mark Zuckerberg, ha annunciato che il social cambierà nome. Si chiamerà Meta: “Siamo all’inizio del prossimo capitolo di internet e del prossimo capitolo della nostra società” ha lui stesso dichiarato.

Facebook cambia nome: si chiamerà Meta

Il nuovo nome descrive nel migliore dei modi la realtà di Facebook, che include Instagram, Messenger, Quest VR, la piattaforma Horizon VR e altro: “Siamo visti come un social media ma nel nostro dna siamo una società che costruisce tecnologia per connettere le persone. Mi auguro che nel tempo saremo visti come una società di metaverso“, ha messo in evidenza Zuckerberg, prevedendo che proprio il metaverso raggiungerà un miliardo di persone nel prossimo decennio. La società prevede, in questo settore, di creare 10mila posti di lavoro in Europa nei prossimi 5 anni.

Quello che cambia è soltanto il nome della società che controlla le piattaforme, mentre il social network continuerà a chiamarsi Facebook. Nella videoconferenza è stato anche presentato il logo di Meta: è azzurro come quello di Facebook e ricorda il simbolo dell’infinito.

Sarà, quindi, un posto dove la gente potrà interagire, lavorare e creare prodotti e contenuti in un nuovo ecosistema che potrebbe creare milioni di posti di lavoro per i creatori. L’annuncio ha avuto un entusiasmante primo effetto: la società di Zuckerberg è volata in Borsa, dove è arrivata a guadagnare il 4,3%.

La crisi di Facebook

La svolta di Facebook arriva mentre la società è alle prese con quella che secondo molti è la peggiore crisi della sua storia. Le rivelazioni dei Facebook Papers, migliaia di pagine di documenti interni pubblicati, ha scatenato una pioggia di polemiche: viene raccontata, infatti, un lato di Facebook in cui i profitti sono stati messi al di sopra di tutto, anche della sicurezza degli amici, una pagina a conoscenza dei problemi della sua piattaforma e di come il suo algoritmo ha esacerbato le divisioni e l’odio.

Problemi per gli utenti: Facebook down

L’auspicio è che i cambiamenti apportati alla società con questo cambio di nominativo possano ridurre anche i momenti in cui la piattaforma spesso va in down: più volte, infatti, negli ultimi tempi, social come Facebook, Instagram e Whatsapp sono risultati inutilizzabili dagli utenti per lunghi periodi temporali.