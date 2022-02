Fabio Fognini è un tennista italiano, considerato uno dei più grandi giocatori italiani di sempre. Nel corso della sua carriera, vanta come migliori classifiche ATP il 9º posto in singolare raggiunto nel luglio 2019 e il 7º in doppio nel luglio 2015. E’ l’unico tennista italiano a essere entrato nella top 10 in entrambe le specialità. Sarà ospite a Verissimo insieme alla moglie Flavia Pennetta. Vediamo maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Fabio.

Fabio Fognini: chi è, età, fisico

Fabio Fognini è nato a Sanremo il 24 maggio 1987, sotto il segno dei Gemelli. Ha 34 anni ed è alto 178 cm, per un peso di 79 kg.

Ha un fisico asciutto e atletico, grazie anche all’intensa attività sportiva che pratica per prepararsi alla sua professione da tennista.

Fabio Fognini: moglie, figli

Fabio è felicemente sposato con Flavia Pennetta, ex tennista. L’11 giugno 2016 sono convolati a nozze e, in seguito, si trasferiscono a Barcellona, dove il 19 maggio 2017 nasce il loro primo figlio Federico. Il 23 dicembre 2019, viene al mondo la secondogenita Farah e nel luglio 2021, la coppia annuncia di aspettare una terza figlia, Flaminia, nata il 19 novembre seguente.

Fabio Fognini: carriera, oggi, patrimonio

La carriera di Fognini nel tennis è iniziata ad Arma di Taggia, dove è cresciuto: da giovanissimo, si è subito distinto vincendo i campionati italiani Under 14 sia nel singolare che nel doppio. In seguito ha vinto diversi altri trofei, tra i quali il più importante è stato sicuramente quello degli Europei Under 16, disputati a Vienna nel 2003.

Sebbene abbia iniziato a giocare da professionista già nel 2002, il vero e proprio debutto di Fognini nel tennis pro è stato nel 2004, quando è entrato nel circuito Challenger al torneo di Torino.

Nel 2006, riesce a qualificarsi per il torneo che si svolge a Roma, per poi riuscire a farlo per la prima volta anche per un torneo del Grande Slam, gli US Open, dove però fu sconfitto da Wayne Odesnik. Questo segna l’inizio di una grande carriera che l’ha portato oggi ad arrivare alla 10esima posizione del ranking mondiale, conquistata proprio in questi giorni con una grande vittoria ai Roland Garros: con questo risultato, Fognini è l’unico italiano, insieme a Panatta e Barazzutti, a entrare nella top 10 dei più grandi del mondo.

Fognini in ATP ha disputato ben 19 finali in singolare e ha conquistato finora ben 9 titoli, dei quali 8 su terra rossa, superficie sulla quale si è specializzato; nel doppio, invece, le finali sono state 13, tra le quali 5 vittorie, in coppia con Simone Bolelli. Con il compagno ha vinto l’Australian Open del 2015, segnando un record perché nessuna coppia di Azzurri prima di loro è riuscita a guadagnare una coppa in un torneo maschile del Grande Slam.

Per quanto riguarda il Grande Slam, Fabio Fognini è riuscito ad arrivare ai quarti finali del Roland Garros nel 2011, agli ottavi di finale dell’Australian Open nel 2014 e nel 2018 e poi agli US Open del 2015.

Il 21 aprile 2019 conquista il trofeo più importante in carriera vincendo il torneo di Monte Carlo: è il primo italiano a riuscirci nell’era Open.

Grazie ai recenti successi, Fognini ha incrementato i suoi guadagni, risultando l’italiano che ha incassato di più in premi durante la sua carriera. Con la vittoria di Montecarlo ha ottenuto 958mila euro, portando i suoi introiti annuali a 1,37 milioni di dollari. In totale, per Fognini i guadagni derivati dai premi dei tornei sono pari a 12,8 milioni di dollari, ossia circa 11,4 milioni di euro: con queste cifre, nella classifica dei più ricchi del tennis, Fognini si piazza al 46esimo posto.

Fabio Fognini: Instagram

Su Instagram, Fabio è molto seguito dai suoi fans: il suo profilo Instagram conta quasi 600mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.