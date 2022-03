Con Giugliano ha da sempre un legame speciale: uno dei primi campi che ha visto da bambino è stato probabilmente quello del padre Pasquale che indossava la maglia gialloblu. Il capitano della nazionale campione del mondo Fabio Cannavaro ora dedica il suo tempo alla passione per la bicicletta. Ed in sella l’ex calciatore napoletano ha scoperto le bellezze del territorio ed in particolare del litorale giuglianese. Così nelle scorse settimane ha lanciato un appello, una critica ai sindaci di Giugliano e Castel Volturno affinchè ci sia maggiore attenzione per questi luoghi (Lago Patria, Licola e Varcaturo) con la cura di strade e la realizzazione di piste ciclabili.

Fabio Cannavaro incontra il sindaco di Giugliano dopo l’appello per il litorale

Così ieri pomeriggio c’è stato l’incontro al palazzo comunale giuglianese tra il pallone d’oro e l’amministrazione comunale, grazie all’interessamento del giornalista e storico del Giugliano calcio, Paolo Buonanno, autore di numerosi libri ieri consegnati anche al campione del mondo. Buonanno, ospite fisso nella nostra trasmissione Cuore Gialloblu, di recente ha anche riportato allo stadio De Cristofaro Cannavaro senior.

Il sindaco Nicola Pirozzi ha illustrato a Fabio i progetti per circumlago, lungomare e piste ciclabili in fascia costiera, in parte già finanziati attraverso l’accordo con la ministra Carafagna e cantierabili. Adesso bisogna accelerare per gare d’appalto e l’effettiva realizzazione dei progetti per non farli restare solo su carta, in primis quello finanziato da Città Metropolitana e MIBACT per una cifra di poco superiore ad otto milioni e mezzo di euro.

Il capitano dell’Italia 2006, grazie allo suo passione per il ciclismo, testimonial d’eccezione quindi per la fascia costiera di Giugliano. Una voce importante per spronare la politica locale a trasformare davvero, oltre le chiacchiere, i progetti in opere e fatti concreti per rilanciare finalmente il litorale.

VIDEO: