Fabio Canino è un attore, personaggio televisivo, conduttore radiofonico ed ex conduttore televisivo italiano. Scopriamo alcune curiosità su di lui.

Fabio Canino: età

Fabio Canino è nato a Firenze il 15 agosto 1963. Ha dunque 58 anni ed è del segno del Leone.

Moglie

Fabio Canino non ha una moglie. E’ apertamente gay, impegnato su temi di carattere LGBT e sociale, come conduttore dei Diversity Media Awards e testimonial della campagna Giù le mani dai bambini. Non è mai stato sposato e non ha figli.

Malattia

Fabio Canino non sarebbe affetto dal morbo di Parkinson. Sua madre però morì anni fa a seguito di un ictus. La donna non era deceduta a seguito dell’ischemia, ma l’evento aveva stravolto la sua vita, costringendola a vivere gli ultimi anni sulle sedia a rotelle. Di mamma e anche di papà, il giudice di Ballando con le Stelle ne aveva parlato durante un’ospitata al programma di Canale 5, Verissimo, gennaio 2016, in cui raccontava: “Detto così pratico non l’ho detto o almeno non quanto uno lo dovrebbe dire. Io poi specialmente quando nell’ultimo periodo non stavano bene dovevo alleggerire il clima, fare le battute e fare il solito Fabio. Dovevo fare finta che niente fosse cambiato”.

Raffaella Carrà

“Quando ho scritto Fiesta, non ci tenevo a conoscerla” ha ammesso il conduttore radiofonico nella sua intervista per il Corriere della Sera parlando appunto di Raffaella Carrà che come lui stesso ha detto per lui è stata un mito fin da piccolo: “non sapevo cosa volesse dire fare spettacolo, ma la vedevo ballare, vedevo i costumi quella strana cosa mi piaceva”.