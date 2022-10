Zucche, funghi, castagne e frutti di stagione. Il giardino della scuola Kindergarten si trasforma in un villaggio autunnale per l’expo in cui gli alunni hanno avuto la possibilità di conoscere e toccare con mano le peculiarità del territorio a contatto con la natura.

Un lavoro che ha visto le insigniti impegnate nella realizzazione di diversi laboratori con i frutti e tutti gli elementi di stagione. Percorsi sensoriali in cui i bambini hanno avuto la possibilità di conoscere gli elementi tipici. Non è mancato il gusto con marmellate, castagne, oli e uva. Tanti angoli dedicati tra cui quello delle mele anuria, fiore all’occhiello agroalimentare del territorio grazie alla collaborazione della Colidiretti Napoli che ha donato ai piccoli il frutto tipico giuglianese e un album da colorare.

L’angolo delle mele sarà curato dagli stessi bambini che gireranno le mele proprio come da tradizione contadina giuglianese.