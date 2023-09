Giugliano. Rinviati a data da destinarsi gli eventi previsti per il 22 e 23 settembre in villa comunale a Giugliano. A dichiararlo in mattinata il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi.

Le due serata di venerdì e sabato dedicate allo street food e innestate nel calendario di eventi estivi, saranno rimandate e a breve saranno comunicate le nuove date.