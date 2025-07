Eventi a Giugliano, al via oggi la mostra documentaria “Nicola Cacciapuoti”

La Città di Giugliano in Campania, nell’ambito del progetto “Nuovi Percorsi Culturali tra Storia e Modernità – Estate 2025” progetto incluso nel cartellone degli eventi Metropolitani 2024-2025, è lieta di annunciare l’apertura della mostra documentaria “Nicola Cacciapuoti”. L’evento, promosso dalla Proloco Città di Giugliano in Campania, si terrà presso la sede della stessa in Corso Campano 329.

Altri appuntamenti previsti nel cartellone, lo show dei Caponi Brothers venerdi 18 luglio al parco archeologico di Liternum, sempre a Liternum si esibiranno sabato 19 il comico Vincenzo Comunale e domenica 20 luglio il cantautore Dario Sansone.