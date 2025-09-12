Era scappato il 5 settembre scorso, calandosi dalla finestra del bagno della sua abitazione per sfuggire ai carabinieri che bussavano alla porta.

Evade dai domiciliari saltando dalla finestra: arrestato dopo una settimana in un albergo a Giugliano

Dopo giorni di ricerche, i militari della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno rintracciato e arrestato Antonio Palma, alias “topolone” 38 anni, già condannato per rapina aggravata.

L’uomo stava scontando la pena ai domiciliari fino al 2027, ma le reiterate violazioni avevano spinto la Procura di Napoli Nord a disporne il trasferimento in carcere, dove avrebbe dovuto scontare 7 anni di reclusione. Palma è stato trovato nascosto in una stanza di un albergo di via Ripuaria. Dopo l’arresto è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per lui si aggiunge ora anche l’accusa di evasione.