Evade i domiciliari di proposito per farsi arrestare e ritornare in carcere. “Preferisco la galera piuttosto che stare con mia moglie”, avrebbe detto alle forze dell’ordine. Il protagonista di quanto accaduto a Suzzara, in provincia di Mantova, è un 45enne napoletano ma residente da diversi anni nel territorio lombardo.

A raccontarlo è La Gazzetta di Mantova. L’uomo stava scontando una condanna ai domiciliari quando la moglie avrebbe deciso di ritornare nella casa coniugale dopo un periodo di separazione. Una situazione che però l’uomo non reggeva più, tanto che ha deciso di evadere dai domiciliari per raggiungere la vicina caserma dei carabinieri a farsi arrestare. Troppi sarebbero stati i litigi e la tensione continuava a crescere.

L’uomo è così finito in Tribunale con l’accusa di evasione, ma il giudice lo ha assolto per tenuità dei fatti e ha disposto che lui finisse di scontare la pena non più ai domiciliari ma in carcere.