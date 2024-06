Le elezioni europee del 2024 vedono Fratelli d’Italia (FdI) emergere come la forza politica dominante in Italia, conquistando circa il 29% dei voti. Un risultato che conferma la crescente popolarità del partito guidato da Giorgia Meloni, che stacca nettamente il Partito Democratico (PD), fermo sopra il 24%, mentre il Movimento 5 Stelle (M5S) ottiene il 9,94% dei consensi.

Europee 2024: i risultati in Italia

Fratelli d’Italia si impone come primo partito nelle circoscrizioni del Nordovest, Nordest, Centro e Isole, consolidando la sua presenza su gran parte del territorio nazionale. Il Partito Democratico riesce a primeggiare solo al Sud, dove ottiene il 24,43% dei voti, una percentuale che lo pone al di sopra degli altri partiti in questa area geografica. Il Movimento 5 Stelle si attesta come terza forza nelle circoscrizioni del Sud e del Centro, con il 16,78%.

PD primo partito in Campania

A livello regionale, il PD ottiene il primato in Campania con il 22,30% dei voti. Restando in Campania, il Movimento 5 Stelle segue con il 20,73%, mentre Fratelli d’Italia si posiziona al terzo posto con il 19,38%. Grande flop per la Lega che raccoglie appena il 5,78%. Ne esce meglio Forza Italia con il 10%. Porta a casa il 7% Alleanza Verdi-Sinistra, con il candidato Francesco Emilio Borrelli in testa. Male per Azione che fa appena il 3,85%. Stati Uniti d’Europa conquista appena il 6,81%.

A Napoli, al primo posto c’è con il 26,67% il Partito Democratico. Subito sotto, con il 26,58% il Movimento 5 Stelle. Si ferma al 13,25% Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

Preferenze dei candidati al Sud e in Campania

Nella circoscrizione Sud, Antonio De Caro del PD è il candidato con il maggior numero di preferenze, raggiungendo 485.527 voti. Giorgia Meloni di FdI ottiene un risultato impressionante con 532.240 preferenze, confermando la sua forte leadership all’interno del partito. Nel M5S, Antonio Tridico è in testa con 110.532 voti.

In Campania, dove l’affluenza è stata del 47,52%, Giorgia Meloni è il candidato più votato con 171.970 preferenze, seguita da Lello Topo del PD, che raccoglie 110.410 voti, e Pasquale Tridico del M5S, che ottiene 49.341 preferenze.

I candidati con più preferenze in Campania

Partito Democratico

TOPO RAFFAELE DETTO LELLO 110.410 ANNUNZIATA LUCIA 105.221 DECARO ANTONIO 68.040

Movimento Cinque Stelle

TRIDICO PASQUALE 49.341 DELLA VALLE DANILO 25.755 DE VITA LAURA 20.587

Fratelli d’Italia

MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA 170.637 GAMBINO ALBERICO 59.310 FRUNCILLO INES 26.890

