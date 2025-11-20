Estorsioni a Parete, Carabinieri arrestano 31enne. Ha aperto la porta e si è trovato davanti i militari dell’arma della locale stazione: così, nel pomeriggio di ieri, 19 novembre 2025, è scattata l’esecuzione dell’ordine di carcerazione per un 31enne di Parete, già noto alle forze dell’ordine.

Estorsioni aggravate dal metodo mafioso a Parete, 31enne arrestato dai Carabinieri

Il provvedimento, emesso dalla Corte d’Appello di Napoli, impone all’uomo di scontare una pena definitiva di 2 anni e 10 giorni di reclusione. La condanna riguarda fatti del 2020: secondo i giudici, avrebbe preso parte a episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, consumati a Parete tra novembre e dicembre. Dopo la notifica nell’abitazione, i militari hanno completato le formalità e trasferito il 31enne nella struttura detentiva indicata, informando immediatamente l’Autorità Giudiziaria.