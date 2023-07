Sarà un’estate lunga e tormentata, come sempre per il Napoli. E se il calendario ci fa iniziare con il Frosinone, è a Dicembre che ci mette alla prova realmente.

Estate calda per il Napoli tra nuovo calendario serie A e l’attesa per Osimhen

Atalanta a fine novembre poi subito dopo Inter e Juve intervallate da due giornate di Champions che potrebbero essere decisive per il passaggio del turno. Infine la Roma prima del Santo Natale.

A Gennaio ci sarà il problema Coppa d’Africa ancora una volta e la Supercoppa italiana da conquistare proprio nel nuovo anno. Più equilibrato il girone di ritorno con scontri diretti intervallati da gare normali di campionato.

Ma l’estate calda sarà soprattutto per l’attesa legata ad Osimhen. L’eventuale e immediata cessione di Mbappé creerebbe una necessità impellente al Paris Saint Germain e la candidatura di Osimhen tornerebbe prepotente nella lista. Osimhen attende in vacanza sviluppi sulla trattativa con De Laurentiis e si lavora proprio per mantenerlo in squadra almeno un altro anno.

Intanto si cerca un laterale per far rifiatare di Lorenzo e salgono le quotazioni di Faraoni mentre per il centrale difensivo Kilman sembrerebbe il nome giusto ma gli inglesi del Wolverhampton per ora non mollano e vogliono di più dei 35 milioni offerti dal Napoli.