Mai come quest’anno la fine dell’estate coinciderà con l’equinozio di autunno del 23 settembre. Data astronomica spartiacque tra due periodi dell’anno. Dopo settimane di afa e temperature sopra la media, infatti, la stagione più calda sta per chiudersi lasciando spazio a due perturbazioni che porteranno pioggia e fresco su gran parte della Penisola.

Estate addio: in arrivo pioggia e nubifragi. Crollano le temperature

Secondo le previsioni de “ilMeteo.it” in queste ore una perturbazione proveniente dalla Spagna irromperà al Nord, portando pioggia e instabilità diffusa, soprattutto sulle regioni nord-occidentali. Ma da temere di più sarà un ciclone di origine atlantica che dalla Scozia scenderà giù per l’Italia. Sarà il momento di svolta per la fine dell’estate.

Tra venerdì e sabato, infatti, l’ondata di maltempo proveniente dal Nord Europa porterà precipitazioni anche al Centro-Sud. Sabato previsti temporali in gran parte del Lazio e della Campania. Crollo termico di 7-8 gradi in gran parte del Mezzogiorno. A Napoli si passerà dai 31/32 gradi di oggi ai 26/27 gradi. Il caldo africano resisterà per qualche altro giorno soltanto in Sicilia e localmente in Puglia.

La prossima settimana

Dalla prossima settimana, invece, l’Italia sarà spaccata in due: al Sud insisteranno condizioni autunnali con piogge e possibili nubifragi, al Nord è invece previsto tempo stabile e sole con clima mite.