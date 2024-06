A Palazzo San Giacomo è stata esposta la bandiera del Pride in vista del Napoli Pride 2024, un evento che vede il comune di Napoli non solo come organizzatore ma anche come uno degli enti patrocinanti. La bandiera rimarrà esposta fino a lunedì, simboleggiando l’adesione della città a questa importante manifestazione.

La parata e gli eventi del Napoli Pride 2024

La parata conclusiva della 17ª edizione del Napoli Pride, che quest’anno ha come tema “Fa’ Pace coi Diritti!“, si terrà sabato 29 giugno. Dopo una settimana ricca di incontri, spettacoli ed eventi al villaggio allestito nel Real Albergo dei Poveri, la manifestazione culminerà con un corteo che partirà alle ore 16.00 da Piazza Municipio e arriverà intorno alle ore 20.00 in Piazza Dante, dove avrà luogo lo Star Show. La madrina dell’evento sarà la cantautrice Malika Ayane.

Il confronto tra i leader politici

Domani, venerdì 28 giugno alle ore 17.30, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si confronterà con la segretaria del PD, Elly Schlein, e il presidente del M5S, Giuseppe Conte. Questo incontro sarà un momento di riflessione e dialogo sui diritti civili e sulle politiche per l’inclusione, evidenziando l’importanza del Pride come piattaforma di discussione e sensibilizzazione.