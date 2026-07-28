Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri in località Triflisco, nel territorio di Bellona, dove un uomo di 41 anni, Domenico Ciccarelli, residente a Curti, ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque sorgive della zona.

Bellona, si tuffa nelle acque sorgive di Triflisco e muore: la vittima è un 41enne di Curti

L’allarme è scattato intorno alle 19.45, quando è stata segnalata un’emergenza nei pressi del laghetto situato nell’area di Triflisco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando di Caserta, affiancati dal nucleo SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali), oltre ai sanitari del 118 con un’équipe rianimativa, e ai Carabinieri della locale Compagnia.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era tuffato nelle acque sorgive quando ha iniziato ad accusare un improvviso malore. I soccorritori lo hanno recuperato e affidato immediatamente al personale sanitario, che ha tentato ogni possibile manovra di rianimazione. Purtroppo, nonostante i tempestivi interventi, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini

L’area è stata messa in sicurezza per consentire ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco di effettuare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, l’ipotesi prevalente è quella di un malore sopraggiunto subito dopo il tuffo, ma saranno gli approfondimenti investigativi a chiarire con precisione le cause della tragedia. Sembra tramontata invece l’ipotesi di un suicidio, così come trapelato nelle prime ore.

La notizia della morte del 41enne ha rapidamente suscitato profondo cordoglio tra le comunità di Bellona e Curti, dove Domenico Ciccarelli era conosciuto. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato al drammatico epilogo.