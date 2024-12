Esplosione nella notte a Pollena: danneggiata una pescheria, indagini in corso

Questa notte, i carabinieri della Tenenza di Cercola sono intervenuti in Corso Garibaldi a Pollena Trocchia seguito dell’esplosione di un ordigno. La deflagrazione ha provocato danni significativi a una pescheria, colpendo la saracinesca, la tettoia e l’insegna dell’esercizio commerciale.

Esplosione nella notte a Pollena Trocchia: danneggiata una pescheria, indagini in corso

Fortunatamente, non si registrano feriti. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare la matrice dell’atto. Al momento, restano ignote le cause e le responsabilità di quanto avvenuto.

Non si esclude l’ipotesi del racket: sono diversi infatti gli episodi registrati in provincia che documentano le pressioni della criminalità organizzata sui commercianti per estorcere danaro in occasione delle festività natalizie. Il titolare, Ferdinando Napolitano, in un video su TikTok ha pubblicato un sfogo personale e un coraggioso appello ad andare avanti. Nel filmato mostra i danni subiti e poi aggiunge: “Non ci fermiamo, ci devono uccidere”.