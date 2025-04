Momenti di paura nella serata di ieri in via Bernardo Quaranta, a Cava de’ Tirreni, dove un incendio divampato in un appartamento ha provocato l’esplosione di due bombole di GPL, ferendo due vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Esplosione di bombole GPL durante incendio a Cava de’ Tirreni: feriti due vigili del fuoco

Le squadre dei caschi rossi, provenienti da Salerno, Mercato San Severino e Nocera, con il supporto di due autobotti, un’autoscala e un carro aria per la scorta di bombole, sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Durante le operazioni, tuttavia, le due bombole di gas presenti nell’abitazione sono esplose, colpendo due pompieri. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Nel corso dell’intervento, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo due donne che si trovavano all’interno dell’appartamento. L’abitazione risultava colma di materiale accumulato ed era già sotto l’attenzione dei servizi sociali. Per motivi precauzionali, tutti gli abitanti della palazzina sono stati evacuati fino a quando la situazione non è stata riportata sotto controllo.