Il Napoli non può più sbagliare nella rincorsa al quarto posto, il distacco al momento è di 7 punti da Atalanta e Bologna. Mazzarri prepara la sfida con i grifoni cercando di non pensare alla sfida del Maradona contro il Barcellona. Rientrano Meret e Natan dagli infortuni e soprattutto Victor Osimhen.

Le scelte di Mazzarri per il Genoa

Mazzarri dovrebbe tornare canonico 4-3-3 tra i pali dovrebbe tornare Meret. In difesa Natan è in vantaggio su Ostigard, vista la squalifica di Juan Jesus, per affiancare Rrahmani. In mediana chance da titolare per Traorè insieme ad Anguissa e Lobotka. In attacco Osimhen sarà convocato, ma dovrebbe partire dalla panchina: il centravanti sarà Simeone con Osimhen che dovrebbe partire dalla panchina in attesa di capire se potrà essere subito della partita