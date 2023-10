Giugliano alla ricerca della prima vittoria in campionato per Mr. Bertotto dopo l’incoraggiante esordio in coppa contro il Benevento: ad attenderli ci sarà il Taranto di Eziolino Capuano.

Juve stabia e Benevento alla ricerca di continuità

Ai vertici della classifica Juve Stabia e Benevento cercano ulteriori risposte nel loro buon inizio di campionato. Juve Stabia impegnata a Brindisi alle ore 18.30 in una gara che può rilanciare la candidatura delle vespe ad un campionato di vertice.

Mentre le streghe andranno in scena nella ostica Trasferta di Cerignola alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in campionato e per cancellare subito la delusione dell’uscita ai rigori con il Giugliano in Coppa Italia.

La situazione delle altre campane

La Turris invece ospita il Francavilla ed è in cerca di riscatto dopo le 2 sconfitte consecutive.

Avellino pronto ad ospitare il Potenza con la squadra di Mr. Pazienza con l’obiettivo di riscattare la sconfitta di domenica scorsa in quel di Messina e cercare di trovare la retta via in questo inizio di campionato piuttosto turbolento.

Nei bassifondi della classifica infine Casertana e Sorrento alla ricerca della prima vittoria in campionato, con i Falchetti in trasferta a Monterosi e Sorrento che ospita il Messina.