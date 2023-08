Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione in tutte le scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, a Villaricca. I trattamenti sono stati eseguiti ieri mattina, 25 agosto, in tutti gli istituti scolastici del comune a Nord di Napoli per garantire un ambiente sano e sicuro agli studenti in vista della riapertura dell’anno didattico.

Eseguiti interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di tutte le scuole a Villaricca

L’intervento, disposto dall’Asl Napoli Nord, è stato eseguito dalla ditta MD disinfestazione, in collaborazione con la Protezione Civile di Villaricca. Questo è solo uno dei tanti trattamenti effettuati in città, a settembre infatti sono previste da calendario interventi di: derattizzazione il 26 e il 27 settembre; disinfestazione larvicida il 26 e il 27 settembre; disinfestazione adulticida e disinfezione il 12 settembre.