Esame San Siro per il Napoli capolista

Il Napoli capolista fa tappa a San Siro per la sfida con il Milan, azzurri reduci da 4 successi consecutivi e con 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici, pochi i dubbi di Conte che dovrebbe schierare l’11 migliore a disposizione, tornano Politano e Kvara. Difronte arriva un Milan a riposo nell’ultimo turno dopo il rinvio della gara con il Bologna. Ora capiremo il vero valore di questo Napoli nel candidarsi seriamente come pretendente dello scudetto

Tornano Kvara a Politano

Pochi dovrebbero essere i dubbi per Antonio Conte, Meret tra i pali, In difesa, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera vanno verso la titolarità, così come il centrocampo formato da Anguissa, Gilmour (Lobotka non ha recuperato) e McTominay, dopo le rotazioni nella gara casalinga con il Lecce tornano dal primo minuto Politano e Kvara che agiranno ai lati di Lukaku.

Cambi forzati per Fonseca

Milan dovrà fare a meno di Reijnders e Theo per squalifica contro il Napoli, out anche Gabbia per un risentimento muscolare. Per sostituirli, pronti Loftus-Cheek, Terracciano e Pavlovic. Possibile nuova esclusione per Leao: non è stato provato nella formazione titolare in allenamento, ha iniziato il lavoro dalla panchina, in attacco ritorna Morata.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1, probabile formazione): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca

NAPOLI (4-3-3, la probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte