Si lancia dal primo piano della sua abitazione per sfuggire all’arresto dei Carabinieri. È accaduto ad Ercolano dove un uomo di 41 anni è stato tratto in arresto dopo aver minacciato di uccidere la madre con un coltello per i soldi della droga.

Ercolano, si lancia dal bancone per evitare l’arresto: minaccia di uccidere la madre

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, IV sezione, “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Secondo le indagini il 41enne, tossicodipendente, da tempo vessava la madre, minacciandola praticamente ogni giorno per estorcerle del denaro che gli sarebbe servito a comprare la droga. In diverse occasioni avrebbe anche terrorizzato la donna brandendo un coltello e una mazza da baseball. La vittima, in balìa del figlio, sarebbe caduta in uno stato di umiliazione, sofferenza e prostrazione.

Nel corso delle indagini sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, che hanno hanno portato al provvedimento restrittivo, eseguito questa mattina, 22 febbraio, dai carabinieri della Tenenza di Ercolano. Dopo l’inutile tentativo di fuga il 41enne è stato arrestato e accompagnato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.