Accoltellato per sei volte alla schiena, 43enne versa in gravi condizioni. È successo nel pomeriggio di ieri a Ercolano, in provincia di Napoli.

Ercolano, accoltellato sei volte: ha un polmone perforato

Ieri in tarda serata un 43enne di Ercolano, Pasquale Di Dato, ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco perché ferito. Sarebbe stato accoltellato 6 volte alla schiena.

Secondo una prima diagnosi, ha un polmone perforato e ferite alla testa verosimilmente provocate da un martello. L’uomo è stato sottoposto ad intervento chirurgico all’ospedale del Mare di Napoli. È tuttora in prognosi riservata.

Indagini in corso dei Carabinieri della locale Tenenza per chiarire dinamica e matrice. Il 43enne è responsabile di danneggiamenti all’ospedale Maresca dove, una volta trasportato dagli amici, nonostante le ferite, ha dato in escandescenze distruggendo un pc.