Ercolano, prende a morsi la moglie e tenta di annegarla in un secchio d’acqua

L’ha afferrata per i capelli, trascinata in bagno e immerso la testa in un secchio d’acqua nel tentativo di annegarla. “Fai succedere sempre questo, sei un’istigatrice”, avrebbe detto alla moglie. E poi morsi sul viso, sulle mani e alle braccia. È l’ultima violenza subìta da una 34enne di Ercolano lo scorso 2 dicembre, il giorno prima in cui ha avuto il coraggio di denunciare il marito di 46 anni. Soltanto ieri mattina l’uomo, pregiudicato, è stato arrestato dai Carabinieri di Ercolano.

Grazie alle indagini, coordinate dai magistrati della IV sezione della Procura di Napoli e scattate subito dopo la denuncia presentata dalla vittima, il 46enne è stato rintracciato e ammanettato nella vicina Massa di Somma.

Gli inquirenti gli contestano i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dalle indagini è anche emerso che le violenze e le minacce di morte venivano perpetrate e proferite anche davanti ai figli della coppia, che sono maggiorenni.

Il proprietario dell’abitazione dove la famiglia vive, inoltre, un 56enne, è stato denunciato dai carabinieri di Ercolano per il reato di favoreggiamento personale.