Ercolano, identificate le tre vittime dell’esplosione: addio a Samuele, Sara e Aurora

L’ufficialità dei nomi è arrivata soltanto a tarda sera. I corpi delle tre vittime erano disintegrati dall’esplosione. Il riconoscimento è stato possibile grazie alle famiglie. Le tre vittime della tragedia di via Patacca ad Ercolano sono Samuele Tacifù, 18 anni, di origini albanesi da ma da dieci anni in Italia, e due gemelle di Marigliano, Sara e Aurora Esposito, 26 anni.

Ercolano, identificate le tre vittime dell’esplosione: si tratta di Samuele, Sara e Aurora

I loro resti sono stati recuperati dalle macerie della fabbrica d’artificio abusiva che da circa una settimana era stata allestita all’interno dell’edificio esploso. Per Tacifù era il primo giorno di lavoro. Sposato con una ragazza di 17 anni, aveva un figlio. Le due ragazze anche loro genitori di minorenni.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 15. Sulle cause indagano i carabinieri. Dai primissimi accertamenti risulta che lo stabile era occupato abusivamente, fino alla scorsa estate, da un uomo affiliato al clan Birra, e poi riconsegnato ai legittimi proprietari dopo una denuncia in Procura. Da chiarire se l’attività illegale di fuochi d’artificio facesse capo a loro o fosse stato preso in locazione. La struttura, intanto, è stata posta sotto sequestro dalla Procura.