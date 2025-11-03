Ercolano, giovedì alle 17 presentazione del catalogo Sarenco “La Platea dell’Umanità” a Villa Campolieto

Il Ministero della Cultura e la Fondazione Ente Ville Vesuviane, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, presentano giovedì 6 novembre alle ore 17 nella prestigiosa sede di Villa Campolieto (Corso Resina 283, Ercolano) il catalogo della mostra Sarenco – La Platea dell’Umanità – 2, curata da Franco Riccardo e Oriano Mabellini per la Fondazione Sarenco e AR Project, attualmente visitabile nei saloni monumentali della Villa.

Alla presentazione intervengono, insieme ai curatori, Gennaro Miranda, presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, e Roberto Chianese, direttore della Fondazione. Modera l’incontro Francesco Bellofatto.

Nel corso della presentazione l’attrice Anita Pavone leggerà alcuni brani di Sarenco, tratti dal libro Poesie d’Amore e di Guerra. La mostra, dedicata a Sarenco, protagonista internazionale della poesia visiva e della neoavanguardia, esplora l’intensa relazione tra arte, parola e impegno civile che attraversa tutta la sua produzione.

Il catalogo, realizzato in collaborazione con la Fondazione Sarenco, raccoglie testi critici, immagini e documenti che restituiscono la forza visionaria e la vitalità di un artista capace di interpretare, con ironia e lucidità, “la platea dell’umanità”. Visto il grande successo di pubblico e di critica, la mostra è stata prorogata fino a tutto gennaio 2026, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare ancora per alcune settimane le opere esposte nella storica dimora vesuviana, simbolo dell’arte e della cultura del Settecento napoletano.