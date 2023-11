I carabinieri vengono insospettiti da uno strano odore proveniente da una finestra aperta. Quando salgono, scoprono che il proprietario, un 32enne incensurato, nascondeva in casa un piccolo tesoretto di droga. L’uomo è finito in manette.

Ercolano, carabinieri insospettiti da odore di droga proveniente dalla finestra: arrestato 32enne

Teatro della vicenda è via Casacampora ad Ercolano. Nel corso dei controlli della movida, i militari della Compagnia di Torre del Greco stavano percorrendo a piedi la strada quando, passando fuori da una finestra, sono stati attirati dall’inconfondibile odore di marijuana e hanno deciso di perquisire quell’abitazione.

I sospetti erano fondati. La perquisizione infatti conduce i carabinieri in cucina dove, nella credenza, trovano 360 grammi di marijuana, contenuti in diversi barattoli di vetro. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Nel corso dei controlli, è stata trovata nell’armadio anche una pistola lanciarazzi calibro 22: il 32enne è finito in manette ed è in attesa di giudizio.