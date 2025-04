Supermercati, distributori di carburante, farmacie e uffici postali: erano questi gli obiettivi di una banda di rapinatori che tra giugno e luglio 2024 ha seminato il panico nell’hinterland a nord di Napoli. Cinque giovani sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri della compagnia di Marano, incastrati grazie alle immagini di videosorveglianza e a un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord e dalla Procura per i Minorenni di Napoli.

Erano il terrore di supermercati e distributori di carburanti tra Mugnano, Melito e Villaricca: presi in cinque

Il GIP di Napoli Nord ha disposto la custodia cautelare in carcere per Tommaso Micillo e Gaetano Basile (classe 2002), Pasquale Palma (1998) e Agostino Salvati (2005), tutti residenti tra Giugliano, Villaricca e Melito. Per il più giovane del gruppo, un minorenne cugino di uno degli indagati, si sono invece aperte le porte dell’istituto penale minorile di Nisida. I ragazzi, difesi dagli avvocati Luigi Poziello e Michele Giametta, sono ritenuti responsabili a vario titolo di rapina aggravata, detenzione illegale di armi e ricettazione.

Tra i colpi ricostruiti dai militari figura una triplice rapina messa a segno nella notte del 12 giugno tra Melito e Villaricca. Armati di pistole e fucile, tre indagati avrebbero agito in sequenza: prima l’assalto a una sala scommesse “Eurobet” di Melito, da cui sarebbero fuggiti con circa 2mila euro; poi il colpo al distributore di carburante ALS Power di Corso Europa, a Villaricca, seguito da un’ulteriore rapina alla stazione di servizio “Q8”, sempre nella stessa zona.

Il 15 giugno, un nuovo colpo all’Eurospin di via Colonne: il bottino era stato circa 2mila euro. Alla banda viene attribuita anche la rapina alla farmacia De Felice di Mugnano: in quell’occasione, due dei malviventi avrebbero minacciato i dipendenti con le armi, rubato l’intera cassettiera contenente monete e, prima di fuggire, uno di loro si sarebbe persino appropriato di una confezione di caramelle rosa.

Un altro episodio risalirebbe al 29 giugno: intorno alle 11 del mattino, tre dei sospetti avrebbero fatto irruzione all’Ufficio Postale di Corso Europa, con un bottino di oltre 7mila euro. L’ultima rapina accertata è del 7 luglio, ai danni del supermercato Md di Mugnano. In quell’occasione Gaetano Basile fu arrestato in flagranza di reato. Alcuni degli arrestati si trovavano già ai domiciliari per reati precedenti. Ora sono stati accompagnati nei penitenziari di Poggioreale e Nisida. Le indagini proseguono per verificare il coinvolgimento della gang in altri episodi simili.