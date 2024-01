Un’epifania ricca di appuntamenti quella di quest’anno a Napoli e provincia. Vediamo i principali.

L’epifania a Napoli

Partiamo proprio dal capoluogo e dai festeggiamenti nella storica Piazza Mercato. Tantissime casette in legno e addobbi luminosi aprono le porte al Villaggio della Befana con vendita di giocattoli, di dolci per la calza ed anche tanto buon cibo e musica. Il 5 gennaio ci sarà il concerto gratuito di Enzo Gragnaniello.

Anche Città della Scienza apre le porte alla vecchietta in scopa dal 4 gennaio con un divertentissimo laboratorio animato Razzi spaziali e tra una pizza o un hot dog tutti a dormire all’interno del planetario in sacco a pelo in attesa della mattina e della grande festa del 6.

La Befana arriva sui trampoli all’Edenlandia. L’appuntamento per i più piccoli nel parco divertimenti di Napoli è per sabato 6 gennaio 2024 dalle 12 alle 13. Nel pomeriggio, alle 15.

L’epifania a Giugliano

Dopo 4 anni, torna l’Accademia Musicale Liliarium a Giugliano, è stata programmata per il sabato sera 6 gennaio 2024, con uno straordinario Concerto per l’Epifania, con l’esibizione di ventidue Voci corali dedicate alla polifonia sacra e lirica e brani della tradizione natalizia. Concerto, già auspicato e atteso dal Rettore Don Massimo Del Prete, che per la sua valenza culturale è stato inserito in coda alla programmazione natalizia con il Patrocinio del Comune di Giugliano. Ma a Giugliano si festeggia anche il 5 e 6 in villa comunale con l’animazione per bambini . Il 4 gennaio con lo spettacolo alla chiesa Ex Concezioniste a cura dello Spazio Anziani. Per il secondo anno consecutivo torna poi la Befana della Liternum (ore 18, palazzetto dello Sport): i calciatori del Giugliano Calcio daranno in dono ai bambini le calze e la serata sarà accompagnata da animazione.

L’epifania a Quarto

Il 6 gennaio 2024 si dà il via alla settima edizione del Befana Running a Quarto la gara podistica, II Memorial Francesco Palumbo che negli anni ha preso sempre più spazio. La competizione partirà alle ore 9 da piazzale Europa.

(Articolo in costante aggiornamento, puoi segnalarci il tuo evento scrivendo a [email protected])