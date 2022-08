Un vasto incendio è divampato alle 16 circa di oggi pomeriggio nella città di Giugliano. Una colonna enorme di fumo, visibile da ogni angolo del centro cittadino, ha reso l’aria completamente irrespirabile.

Giugliano, in fiamme un campo abbandonato

Il rogo è divampato in un campo abbandonato a via Madonelle, nei pressi di via Antica Giardini. Le fiamme poi, complice anche il vento, si sono estese dalle sterpaglie al cortile di un parco privato. Sul posto sono giunte due ambulanze.

Le fiamme sono state spente direttamente dai residenti con secchi d’acqua. Vigili del Fuoco e Carabinieri sono giunti pochi minuti fa sul luogo dell’incendio. I pompieri hanno domato gli ultimi focolai che minacciavano le abitazioni. Avviate le indagini per capire la dinamica di quanto accaduto e accertare la natura del rogo. È da smentire la notizia di un’abitazione in fiamme diffusa in queste ore.