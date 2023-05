Toccata, palpeggiata e sfiorata. A denunciarlo è la TikToker Emy Buono, napoletana Doc, che ha partecipato ai festeggiamenti del terzo scudetto denunciando però le molestie e i toccamenti subiti da parte dei tifosi presenti.

Emy Buono: “Mi sono sentita stuprata”

La star di «Ti spedisco in convento» Emy Buono, molto nota sui social, è scesa in piazza con un outfit succinto (t-shirt tagliata sul seno, adesivo a copertura del seno, cintura in vita e pantaloni a vita bassa). E’ poi salita a cavalcioni sulle spalle di un amico e ha fatto il giro del centro storico scattando foto e girando video per celebrare la vittoria della squadra azzurra.

Durante la festa, però, denuncia di essere stata palpeggiata da molti tifosi, che le avrebbero toccato ripetutamente il sedere. Rientrata a casa, la TikToker si è sfogata sui social, dicendo di essersi sentita “stuprata”.

«Sono stata abbastanza triste in questi giorni date tutte le critiche che ho ricevuto – ha scritto -. Mi sono sentita stuprata. È vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po eccessivo che le persone mi hanno baciato e toccato il cu*o».

Le critiche

Il suo outfit è finito al centro delle critiche. Molti utenti l’hanno accusata di aver attirato l’attenzione girando seminuda per le strade e di essersi presentata “come carne da macello”. Lei però ha replicato: «Una donna che si denuda non consegna il pass ad un uomo per farsi stuprare».