Emesse cinque interdittive antimafia tra Sant’Antimo, Arzano, Carbonara e Castellammare

Prosegue l’attività di prevenzione antimafia della Prefettura con il supporto delle Forze di Polizia e della Direzione Investigativa Antimafia dove il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nei giorni scorsi ha emesso cinque interdittive nei confronti di ditte operanti in vari settori e in particolare nel trasporto e onoranze funebri con sedi ad Arzano, Sant’Antimo, Castellammare di Stabia, Carbonara di Nola.

Gli accertamenti per Arzano risalgono a quando già in sede di apertura, mesi fa, la polizia locale faceva accesso alla sede dell’azienda in via Pecchia intimandone la chiusura immediata, copertura tabella, e sanzione di diecimila euro per mancata iscrizione al registro regionale. Da quanto emerge segnalati alla Prefettura anche rapporti con esponenti del clan Ferone da parte del titolare e richiesta interdittiva antimafia.

In atto anche attività proseguita con informativa della locale Tenenza dei Carabinieri e la Prefettura che ha adottato il massimo provvedimento di prevenzione nei confronti del rappresentante legale della società che operava con ditta avente sede a Carbonara di Nola.