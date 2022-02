Elisa Toffoli è una delle partecipanti al Festival di Sanremo 2022 con il brano O forse sei tu. La cantante ha già vinto nel 2001 con la canzone Luce – Tramonti a Nord Est.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla vita privata e professionale di Elisa.

Elisa Toffoli: chi è, età, altezza, peso, genitori

Elisa è nata a Trieste il 19 dicembre 1977, sotto il segno del Sagittario, ha 44 anni ed è una delle poche cantautrici italiane a scrivere la quasi totalità dei suoi testi in inglese. La sua altezza è di 163 centimetri, per un peso di 58 chilogrammi.

E’ cresciuta con la mamma e la sorella Elena, di 11 anni più grande. Suo padre, morto il 21 gennaio 2015, è stata invece una figura poco presente. “La situazione era questa: mia madre stava insieme a mio padre, ma mio padre non viveva con noi perché aveva anche un’altra famiglia. Le vacanze le faceva con noi, però il resto del tempo stava con loro”, ha affermato.

Elisa Toffoli: marito, figli

Elisa è sposata con Andrea Rigonat dal 2015. I due si sono conosciuti nel 1996, perché lui era entrato a far parte della band che accompagnava la cantante in tour come lead guitar. La coppia ha due figli: la primogenita Emma Cecile, nata il 22 ottobre 2009, e Sebastian, venuto al mondo il 20 maggio 2013.

Elisa Toffoli: canzoni, Sanremo 2022

Elisa è una delle voci più interessanti e particolari del panorama musicale italiano: scrive spesso i suoi testi, compone le musiche e dimostra le sue abilità vocali straordinarie. Ha interpretato e scritto brani indimenticabili, che hanno segnato la storia.

Difficile fare una classifica della canzoni più belle: sicuramente però ci dovrebbe essere la canzone che ha sancito la sua vittoria a Sanremo nel 2001, ossia Luce (tramonti a nord est).

Tra gli altri brani che hanno raggiunto un grande successo, ci sono Rubini, in duetto con Mahmood, A modo tuo, scritta per lei da Luciano Ligabue, Eppure sentire, colonna sonora del film Manuale d’amore 2, e canzoni in lingua inglese come Dancing, Broken e Stay.

Elisa Toffoli: Instagram

Elisa Toffoli ha un profilo Instagram che conta un milione e 400mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla vita privata e professionale.