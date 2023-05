Si va verso la riconferma dei due sindaci uscenti a Qualiano e Quarto. Dai primi esiti, Raffaele De Leonardis e Antonio Sabino dovrebbero essere nuovamente primi cittadini nei due rispettivi Comuni a Nord di Napoli.

Elezioni, sindaci uscenti verso la riconferma a Qualiano e Quarto

Lo spoglio è tutt’ora in corso. Finora a Qualiano sono state scrutinate 2500 schede su oltre 13mila votanti. E, sulla base dei primi calcoli, De Leonardis sarebbe in netto vantaggio rispetto agli altri candidati sindaci: il candidato di FdI si attesterebbe infatti al 62%.

Se il dato venisse confermato, il sindaco uscente verrebbe eletto al primo turno. Dunque non ci sarebbe bisogno di andare al ballottagio. Da chiarire invece quanti voti hanno ottenuto gli altri tre candidati (Massimo Porcelli, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Pd, Salvatore Apostoli, candidato di Forza Italia, e Antonio Castaldo, appoggiato da due liste civiche).

Marano al ballottaggio

Situazione diversa, invece, a Marano, dove si va verso il ballottaggio del 28 e 29 maggio. A contenderselo sono Matteo Morra, Michele Izzo e Stefania Fanelli. I dati sono ancora parziali e non si riesce a decretare chi saranno i due candidati che si sfideranno tra due settimane.

Stando ai primi dati ufficiosi, però, Morra sarebbe in leggero vantaggio rispetto agli altri due che seguono. L’affluenza alle urne a Marano è stata deludente, soprattutto, nel comune uscente dalla gestione commissariale: solo un maranese su due ha espresso il suo voto, attestando l’affluenza finale al 50,52%.

Grumo Nevano

Ufficiale a Grumo: eletto il candidato del centro sinistra Rino Maisto come sindaco della città. Non ce l’ha fatta invece Fiorella Bilancio.

Rino Maisto, gastroenterologo in quiescenza, è stato in passato già candidato a sindaco e consigliere comunale seppur per pochi mesi. In questa tornata elettorale èriuscito a unire sotto una sola coalizione 4 liste di cui Pd, Progressisti, Idea civica e Civica 80028. Ne esce sconfitta, invece, Fiorella Bilancio, già sindaco della città dall’aprile 2008 all’ottobre del 2010, sostenuta da quattro liste civiche: Insieme per Grumo Nevano, Alleanza Grumese, Grumo Nevano Lab, Con Fiorella Bilancio Sindaco.