Elezioni regionali, Stefano Palma (M5S): ”Sarò il consigliere della concretezza”

“Stiamo arrivando al termine. Manca davvero poco al termine della campagna elettorale per le regionali dove questa domenica e questo lunedì, 23 e 24 novembre, siamo chiamati ad esprimere la nostra preferenza. Dai dati delle statistiche si evince il candidato presidente Roberto Fico in vantaggio nei confronti di Edmondo Cirielli.” Queste le parole del candidato al consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle Stefano Palma, che potrebbe essere tra i possibili consiglieri favoriti.

Ex consigliere comunale della città di Giugliano e candidato al consiglio regionale nella coalizione con Roberto Fico. Una campagna elettorale la sua che è stata molto intensa e piena di consensi. Più che promettere Palma si è sempre distinto per la concretezza dei temi, ha messo in risalto come sia possibile essere davvero al servizio del proprio territorio e lo dimostrano le opere realizzate durante il suo mandato a consigliere comunale.

La sua concretezza risalta nei suoi discorsi, nei suoi ragionamenti e nella certezza che ha di poter riuscire con le sue competenze a raggiungere grandi risultati.

Ad oggi un dato che lo preoccupa è la percentuale di popolazione che non andrà a votare . A riguardo sostiene:”Ho incontrato tante persone sfiduciate nell’ultimo mese, ho ascoltato le loro voci, paure, preoccupazioni e sono riuscito a dargli ancora uno spiraglio. È a queste persone, a quelle che non sono riuscito ad incontrare che parlo. Astenersi al voto non cambia le cose, votate e scegliete rivoluzionando il futuro! È tutto nelle vostre mani, ci conto!”

COMUNICATO STAMPA