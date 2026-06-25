Villaricca, salvati quattro gattini abbandonati. L’intervento dei cittadini e dell’associazione Idee e concretezza

VILLARICCA – Una storia di grande sensibilità e solidarietà arriva da via R. D’Alterio, nei pressi della Pasticceria Galdiero, dove quattro gattini appena nati sono stati trovati sotto un’autovettura in condizioni estremamente critiche.

L’allarme è stato lanciato dalla cittadina Anna Pisano, che ha immediatamente contattato Salvatore Mautone, Presidente dell’Associazione Idee e Concretezza. Ricevuta la segnalazione, Mautone si è subito attivato, recandosi sul posto insieme ad Angelo, titolare della Pasticceria Galdiero, e ad Alessio Terzo Hairdressing, riuscendo a recuperare i piccoli e a metterli in sicurezza.

Secondo quanto riferito dai cittadini della zona, la mamma dei gattini sarebbe purtroppo morta, lasciando i cuccioli senza alcuna possibilità di sopravvivenza.

È iniziata così una corsa contro il tempo. I quattro gattini sono stati affidati alle cure di una clinica veterinaria di Marano, dove sono attualmente seguiti dal personale sanitario, che sta facendo tutto il possibile per garantire loro le cure necessarie.

«Quando ho ricevuto la telefonata della cittadina Anna Pisano, non ho avuto alcun dubbio e mi sono immediatamente attivato. Davanti a quattro creature appena nate non si può restare indifferenti. Ringrazio Anna Pisano per la tempestiva segnalazione, Angelo della Pasticceria Galdiero e Alessio Terzo Hairdressing per la loro immediata disponibilità e il prezioso aiuto durante il recupero, oltre a tutti i cittadini che hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Senza la collaborazione di tutti, oggi questi gattini non sarebbero vivi.»

L’episodio rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini, commercianti e volontari possa salvare delle vite. Un gesto di umanità che ha trasformato una vicenda che sembrava destinata a un tragico epilogo in una storia di speranza.

L’Associazione Idee e Concretezza rinnova l’invito a tutti i cittadini a non voltarsi mai dall’altra parte e a segnalare tempestivamente situazioni di pericolo o di abbandono. Anche una semplice telefonata può fare la differenza tra la vita e la morte.