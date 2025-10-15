È stata presentata oggi all’Hotel Mediterraneo di Napoli la lista civica a sostegno del candidato del centrosinistra Roberto Fico, in corsa per la presidenza della Regione Campania. Un appuntamento che segna un nuovo passo nella costruzione del progetto politico dell’ex presidente della Camera.

Elezioni regionali, Roberto Fico presenta la sua lista all’Hotel Mediterraneo di Napoli

“Ogni persona conta – ha dichiarato Fico –. La Regione Campania dovrà essere un luogo aperto, capace di dialogare con sindaci e amministrazioni locali. La coprogrammazione si possono realizzare solo mettendo intorno a un tavolo i sindaci, ascoltando le esigenze reali dei territori e costruendo insieme le soluzioni”.

Il candidato ha sottolineato come la lista civica rappresenti “un nuovo tassello per la costruzione di questa Campania”, un progetto politico “a servizio della comunità”, lontano da autoreferenzialità e più vicino ai cittadini. “Facciamo un appello generale alle persone: andate a votare – ha aggiunto Fico –. Le forze politiche devono essere meno autoreferenziali e lavorare pancia a terra per far sentire tutti coinvolti. Il programma lo stiamo completando”.

Durante la presentazione sono stati annunciati anche i capilista provinciali della lista “Roberto Fico Presidente”: