Ci avviciniamo alle chiusure di campagna elettorale per queste elezioni regionali del prossimo 23 e 24 novembre. Questa sera ci sarà quella del “campo largo” unito per Roberto Fico e arrivano a Napoli Elly Schlein e Giuseppe Conte al teatro Mediterraneo di Fuorigrotta.

Elezioni regionali, oggi la chiusura della campagna elettorale. Schlein e Conte a Fuorigrotta

Per quanto riguarda l’altra coalizione, invece, è ormai ufficiale che Giorgia Meloni non tornerà a Napoli come qualche esponente di centrodestra aveva lasciato intendere. Non ci sarà dunque una chiusura della campagna elettorale in “pompa magna” con tutti i big del centrodestra, molti dei quali già presenti venerdì scorso al Palapartenope.

Intanto ieri, con il ministro Foti, Edmondo Cirielli ha lanciato l’ennesima stoccata all’amministrazione De Luca e ha accusato la Regione di essere indietro sulle spese di fondi europei e non solo. Si tratta degli ultimi fuochi prima del silenzio elettorale di sabato e del voto di domenica e lunedì che decreterà il nuovo governo della Campania.