È scaduto alle 12 di oggi, 15 aprile, il termine di presentazione per liste e contrassegni in vista dell’imminente tornata elettorale. Sono 89 i Comuni della Campania chiamati al volto per il rinnovo dei sindaci, tra questi non c’è nessuna città capoluogo.

Elezioni comunali a Marano: candidati sindaco e liste

In provincia di Napoli sono 18 i Comuni che andranno alle urne: si parte con Marano di Napoli, dove le elezioni seguono lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose avvenuto nel giugno 2021.

Al momento sono ben 8 i candidati sindaco nella città a Nord di Napoli: Matteo Morra (Pd+civiche), Michele Izzo (civiche), Stefania Fanelli (Sinistra Italiana-Verdi-Free e altri), Luigi Zavarone (Per le persone e la comunità), Luigi Baiano (civiche), Danilo Di Guida (M5s), Mauro Di Maro (Potere al popolo-Marano Popolare), Barbara Schiattarella (Fdi-Forza Italia). Scopriamo le liste presentate per il rinnovo del consiglio comunale di Marano.

Partito democratico – Candidato sindaco Matteo Morra Accongiagioco Maria

Almirante Pasquale

Anepta Alessio

Aprea Elena

Aprovitola Marta

Cacciapuoti Biagio detto Gino

Chiummariello Gennaro

De Magistris Luisa

De Vita Gennaro

Di Girolamo Gennaro

Di Luccio Davide

Di Matteo Salvatore Ciro detto Ciro

Esposito Vincenzo detto Enzo

Mallardo Domenico detto Mimmo

Mavaro Alessandro

Mercogliano Angelo

Morra Teresa

Mosella Gaetano

Paragliola Domenico

Picariello Andrea

Ricciardiello Antonia

Sorrentino Roberto

Vallefuoco Gina

Vetrei Stefano Demos -Candidato sindaco Matteo Morra Varriale Stefania

Sensale Emanuela

Marzano Arturo

Mazzarella Domenico

Angellotti Pietro

Marra Alessio

De Marino Antonietta

Varriale Giuseppe

Paolone Pasquale

De Sica Maria Carmela

Criscuolo Emilia

Carandente Angelo

Schiattarella Alessia

De Biase Vincenzo

Musella Raffaele

Nebbia Pasquale

Di Palma Pierpaolo

Ruggiero Raffaele

Fusco Francesco

Esposito Luca

Bevilacqua Maria

Sarracino Vincenzo

De Biase Maria Teresa Marano in Europa – Candidato sindaco Matteo Morra Montella Italo

De Magistris Mario

Ambrò Giuseppe

Benvenuto Ada

Addeo Domenico

Veccia Andrea

Beatoino Costantino

Tortora Francesca

Gambardella Luciano

Ruggiero Mario

De Fenza Francesco

Casuscelli Paola

Castiglione Lucia

Ansini Mario

Carannante Sonia

Violante Emanuele

Ricciardiello Giuseppe

Carannante Maria Cristina Centro Democratico – candidato sindaco Matteo Morra Aria Teresa

D’Urso Giovanni

Amodeo Sofia

Battilomo Vincenzo

Bocchetti Carmela detta Carmen

Coscione Ilaria

De Tommaso Rosario

Ferrara Antonietta detta Antonella

Gallo Antonio

Maisto Gabriele

Nastro Emanuele detto Manu

Navarra Roberto

Onotri Giovanni

Pezzillo Giovanni

Quintavalle Fortunato

Ronca Gianmarco

Simeoli Carlo

Simeoli Cesare

Terrazzano Giuliana

Torcasio Claudia

Trametta Fabio

Tucci Vincenzo detto Enzo

Ziccardi Antonio detto Zic

Arena Manuela.

Lista civica per le persone e la comunità – candidato sindaco Luigi Zavarone

ARRICHIELLO FRANCESCO

CARRIAGGIO LORENZO

COLANTONIO ANDREA LUCA

D’ANGELO FERDINANDO

D’ORSI ROSA

DI MARO TECLA

DRIDI NICOLETTA

ESPOSITO ALFONSO

FIORETTI FABIANA

FORINO ANTONIO

FORMICHELLA RAFFAELLA

GILIBERTI LUIGI

MAZZONE LUCIA

MORFEO CARMINE

MUSCOLO ADELAIDE

PAPARO CLAUDIO

PELLEGRINO ANNA

PENNINO GIUSEPPE

PLATONE ALESSANDRO LAMBERTO DETTO ENRICO

PORCARO GIOVANNA

PORZIO MICHELA

SANNINO VINCENZO

SPINOSA ANTONIO DETTO ANTHONY

VANDEKERCKHOVE SACHA DANIEL.

Lista civica insieme si può – candidato sindaco Michele Izzo

Polverino Rosa

D’Orsi Annunziata

Botta Luigi

Baiano Biagio

Viglione Filomena

Perna Loredana

Sarracino Denise

De Stefano Salvatore

Sollo Francesca

Mammano Luca

Iorio Donato

Frecciarulo Teresa

Marzi Giovanni Giuseppe

Sansone Antonio

Santoro Francesco

Di Maro Giovanni

Donato Giuseppe

Licciardi Giovanni

D’Angelo Maria

Gambocci Gennaro

Castellone Gennaro

Ciccarelli Agostino

Iacone Luca

Napolano Vincenza

Fare Marano democratico – Candidato sindaco Michele Izzo

Andretta Vincenzo

Amoroso Andrea

Aramini Caterina

Barone Federica

Carputo Maria Rosaria

Chianese Mariarca

D’Ambrosio Danilo

De Rosa Francesco

Del Vecchio Vincenzo

Marchesano Rosa

Migliaccio Maria

Moio Eduardo

Negroni Simone

Pace Alessandro

Passero Menna Carmela

Rusciano Nunzio

Salzano Albina

Satalino Mariano

Sorrentino Alessia

Taglialatela Teresa

Verde Luigi

Vitagliano Marzia

Zinno Salvatore

Scarpati Adelaide

Izzo sindaco

Carbone Salvatore

Cerasuolo Mattia

Cesarano Domenico detto Nico

Ciotola Vincenzo

Coda Angelo

Astarita Concetta detta Titti

D’Angelo Roberta detta Roberta

De Prosperis Carmine

Di Guida Damiano

Di Lanno Giovanni

Di Maio Angelo

Genovese Domenico

Guarracino Olga

Liccardo Renato Patrizio

Menditto Gilda

Migliaccio Francesco detto Franco

Napolano Domenico

Paolella Roberto

Passaro Rita

Ponticelli Antonella

Priori Gianmaria

Spinosa Carmela

Sena Maria

Guida Marianna

Lista civica Potere al Popolo – candidato sindaco Mauro Di Maro

ALVINO LUIGI

ANZALONE MARIA GRAZIA

BASELICE DANILO

CARRUOLO VALERIA

COMPAGNONE MARIA ROSARIA

COPPOLA ANTONIO

DE FALCO ALESSANDRO

DI MAIO RITA

ERBA NATASCIA

FICARRA EMILIA

LICATA FRANCESCA

LUCIGNANO TONIA

LUISE GABRIELLA

NAPOLITANO FLORA

NASTI ANIELLO (DETTO NELLO)

NOVIELLO GIUSEPPE

RUSCIANO VINCENZO

DAMIANO ALESSANDRO

SARRACINO FILENA

SIMIOLI BENIAMINO

TAGLIALATELA ARTURO

TIERI ROBERTO

TRANCHINO FRANCESCA

VILLA EMANUELE



Lista civica Marano Popolare – candidato sindaco Mauro di Maro

CARUSO TIZIANA

CATINO VITO

COTARELLA GIUSEPPE (DETTO PINO)

ERRICO LUCIA

FALCONE GIOVANNA

FARAGO ANNA

FULGIERI PAOLO

IPPOLITO VIRGINIA

LAGHEZZA SIMONA

MAZZACANE MARIA

MELILLO SARAH

NAPOLITANO SALVATORE

PARAGLIOLA EMANUELE

PASSARO LUIGIA

POLVERINO DAVIDE

PRUDENZIALE FRANCESCO

RICCIARDELLI CIRETTA

ROMANO MICHELE

ROSSI MARCO

SCHIATTARELLA MARIA ROSARIA

SITARO DONATO

TOTARO ARMANDO (DETTO DINO)

VISONE CORRADO

WANDERLINGH CLAUDIA

Lista MoVimento 5 Stelle- CANDIDATO SINDACO DANILO DI GUIDA

Aspasini Alessandro

Caliendo Giovanni

Capretto Giuseppe

Capretto Maria Rosaria

Cavallo Gerarda

De Carmine Antonio

Di Ruggiero Paola

Garofalo Anna

Guida Fabio

Iandoli Ernesto

Lanzaro Salvatore

Maddaluno Michele

Moio Maria

Principe Carlo

Gianluca Walter Poerio Salvione

Tafuri Elena

Tamaggio Livia

Lista Free Marano. Candidata sindaco Stefania Fanelli

DOMENICO GALARDO

GIUSEPPE WIRZ

ANNA GERANIO

GIUSEPPE VACCARO CARUSO

VINCENZO LEONARDO

FORTUNA VARRIALE

TOMMASO COPPOLA

STEFANIA DONADIO

GAETANO PASSANTE

PASQUALE CIMMINO

PASQUALE POLLIO

ADA STRIANO NAPOLI

ANTONIO CAPORIZZO

DANILO MAIELLO

MASSIMO AVOLIO

MARIA FIORENTINO

STEFANIA STRIANO

PASQUALE SAGGESE

La Città dei diritti – Stefania fanelli

Balia Andrea

Francesco Cavallo

Cordame Ilaria

Giuseppe Coretti

De Carmine Salvatore

De Rosa Maria Rosaria

De Tommaso Angela

Fumo Silvana

Gramaglia Loredana

Luongo Francesco

Maja Martina

Marono Luana

Morra Concetta

Napolano Maria

Napolitano Ida

Nocerino Salvatore

Panzetti Francesco

Romano Giovanni

Salomone Alessandra

Savanelli Luigi

Terracciano Luigi

Toraldo Elisabetta

Totaro Alessandro

Trombetta Isabella

Europa Verdi-Sinistra Italiana – candidato sindaco Stefania Fanelli

Alvino Alfredo

Martina Baldassarre

Capasso Daniele

Carotenuto Salvato

Corrado Brunella

De Notaris Antonio

Falanga Renato

Ferrero Mariano

Friscia Massimiliano

Giglio Alfonsa

Caiazzo Giorgetta

Gregorio Renato

Guadagnuolo Moio Maria Rosaria

Maiurano Vincenza

Montalto Giovanni

Morra Rosanna

Napolitano Paolo

Notorio Gabriella

Picardi Paolo

Saulo Patrizia

Schettini Luigi Antonio

Vallone Davide

Verde Marianna

Aurora Vittoria

Dove si volta in provincia di Napoli

Rinnovo dei sindaci anche a Qualiano, Quarto, Ottaviano, Grumo Nevano, Forio Cercola e Palma Campania. Qualora nessun candidato dovesse superare la soglia del 50% delle preferenze, i cittadini saranno richiamati alle urne per il turno di ballottaggio previsto per i giorni 28 e 29 maggio, durante i quali i due nomi più votati si contenderanno la fascia tricolore.