Domenica tra Napoli e comuni dell’area metropolitana quella del leader del movimento 5stelle Giuseppe Conte che – fin dalle prime ore del mattino – ha continua to il suo tour a sostegno dei candidati a sindaco della sua coalizione alle elezioni del 3 e 4 ottobre prossimi.

Tanto entusiasmo già dalla prima tappa a Melito. Qui il leader dei 5 stelle è arrivato poco dopo le 9 in via Michelangelo, a sostegno della candidata a sindaco della coalizione di centro sinistra Dominique Pellecchia. Presenti anche i parlamentari del territorio. Subito dopo Melito, Conte si è poi recato, per la terza volta a Napoli a sostegno del candidato sindaco Gaetano Manfredi, prima a Barra e poi a Vico Equense. Nel primo pomeriggio, il tour si è spostato in provincia. Poco dopo le 15:00 a Frattaminore: comune dove il sindaco Bencivenga gioca per la riconferma sostenuto da una larga coalizione di centro sinistra tra cui pd e 5 stelle. Alle 16:30, invece, ad Afragola. Qui, PD e M5Sinsieme ad Europa verde ed altre 3 civiche hanno puntato su Antonio Iazzetta per la carica di primo cittadino. Dal palco, come ai nostri microfoni, grande l’attenzione al tema della legalità dopo le recenti denunce proprio da parte del candidato sindaco.

Dopo Afragola, villa comunale piena anche ad Arzano. Qui conte è arrivato intorno alle 18 a sostegno della candidata Cinzia Aruta.