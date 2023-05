Sebbene si sia registrato un calo dell’affluenza, le elezioni amministrative in Campania non sono andate poi così male. Nella Regione meridionale si è recato alle urne il 64,45% dei votanti contro il 65,07% delle scorse elezioni.

Elezioni amministrative 2023, i dati sull’affluenza di oggi: spoglio in corso

In provincia di Napoli, dove i Comuni chiamati al rinnovo del consiglio comunale sono 18, ha votato alle 15 il 62,92% degli aventi diritto, meno di un punto percentuale rispetto alla tornata elettorale precedente (63,30%). A Grumo Nevano i votanti recatisi ai seggi sono stati il 65,59%; a Qualiano, invece, l’affluenza si attesta al 67,97% che se comparata con quella che si registrò nel 2018, si nota uno scarto di 3 punti percentuali. Va meglio invece a Quarto: qui ha votato il 60,04% degli aventi diritto (contro il 46, 66% delle scorse elezioni).

Male invece Marano: i votanti sono stati il 50,52%, il dato più basso della provincia di Napoli; in questo Comune – dove i candidati a sindaco sono ben 8 – è probabile che si vada al ballottagio, previsto tra due settimane. Al momento i candidati dati per favoriti sono Matteo Morra, Michele Izzo e Stefania Fanelli.

In attesa delle proiezioni arriva, in via ufficiosa, un primo dato anche da Qualiano. A quanto pare Raffaele De Leonardis, sindaco uscente e candidato sindaco alle Comunali 2023, sostenuto da Fratelli d’Italia, sarebbe in netto vantaggio rispetto agli altri competitors: De Leonardis sarebbe infatti stimato al 62% su 2500 schede scrutinate. Se il dato venisse confermato, non ci sarebbe bisogno di andare al ballottaggio: il sindaco uscente verrebbe riconfermato al primo turno. Restando a Qualiano, durante lo spoglio sono state trovate 50 schede con la preferenza già segnata in un seggio della città ma non vidimate. Sono in corso accertamenti.