Elezioni a Villaricca, presentate le liste: tutti i candidati

Sono state presentate oggi presso l’ufficio elettorale del Comune di Villaricca le liste dei candidati per le prossime elezioni amministrative. Il prossimo 22 e 23 ottobre i cittadini verranno chiamati a eleggere il primo cittadino e il nuovo consiglio comunale dopo mesi di commissariamento. Tre i candidati sindaco in campo per la fascia tricolore: Nicola Campanile, Luigi Sarracino e Francesco Gaudieri (articolo in aggiornamento).

Cinque le liste a sostegno del candidato Nicola Campanile (centrosinistra): “Per”; “Villaricca Rinasce”; “NapoliNord”; “Movimento Cinque Stelle” e “Partito Democratico”.

I candidati di “Per”

Donato Busco

Corrado Campanile

Rita Castellone

Giuseppe Della Corte

Antonietta De Luca (detta Tonia)

Giuseppe Di Napoli

Tommaso Di Nardo

Giuliana Di Stazio

Immacolata Esposito

Giovanni Ferreri

Antonella Ferrillo

Diego Franzoni

Antonella Gelato

Joseph Ogor

Federica Pace

Rita Platone Morra

Raffaele Portoghese

Olga Ranauro

I candidati di “Napoli Nord”

Mario Molino

Raffaella Amoroso

Gennaro Bove

Mariangela CAfarelli

Maria Casella

Teresa Capuano

Annarita Conte

Aniello Chianese

Francesco D’Ausilio

Giosué Di Marino

Maria Antonietta Di Nardo

Mariarita Di Vivo

Marta De Rosa

Gaetano Alderio

Giuliano Granata

Roberta Macri’

Immacolata Magri

Michela Mauriello

Debora Messina

Antonella Napolano

Ilaria Napoletano

Teresa Tesone

A sostegno del candidato Luigi Sarracino le liste “Villaricca Popolare” e la “Democrazia Cristiana”.

I candidati della “DC”

Tommaso De Rosa

Antonio Lepre

Maria Rosaria Lettera

Martina Matrullo

Luigi Franco

Carmela Aruta

Anna Accardi

Vincenzo De Rosa

Roberto Liquori

Cristofaro Chianese

Maria Palma

Pizzuto Marco

Sarracino Anita

Sperduto Maria Rosaria

Slavatore Bellafesta

Carlo Borzacchelli

Antonietta Balbi

Gaetano Orta

I candidati di “Villaricca Popolare”

Angela Gioia

Vincenzo De Rosa

Valeria Esposito

Emanuel Di Iorio

Davide Sequino

Gaetano Iovine

Cristina Bocchetti

Agostino Vallefuoco

Filomena Capriello

Rocco d’Alterio

Cristina Napolano

Raffaele Silvestro

Francesco D’Alterio

Vincenzo Basile

Giulia Pennacchio

Teresa Campoli

Valentina Palumbo

Nicola Pirozzi

Paola Cerbone

Angelo Pianese

Diamante Onorato

Fabio Rinaldi

Luigi Esposito

Armando Sarracino

A sostegno di Francesco Gaudieri, la lista “Villaricca sul serio”

I candidati di “Villaricca sul serio”