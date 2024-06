Urne chiuse alle ore 15 a Sant’Antimo. Quasi sicuramente si sfideranno al ballottaggio Massimo Buonanno e Nicola Marzocchella.

Elezioni a Sant’Antimo, si va al ballottaggio: testa a testa tra Buonanno e Marzocchella

Buonanno ex sindaco della città a nord di Napoli, sfiduciato per la mancata approvazione del bilancio dello scorso anno, al momento, è in leggero vantaggio rispetto all’altro candidato. Nulla da fare per Russo che ha perso terreno in diverse sezioni.

Massimo Buonanno si presenta a questa tornata elettorale con il Partito Democratico e altre 4 liste civiche di area progressista. Domenico Russo, a capo di tre liste civiche, figlio del già sindaco Aurelio Russo. Nicola Marzocchella, ex assessore e architetto 38enne è sostenuto da 7 liste civiche.

Il turno di ballottaggio si terrà domenica 23 e lunedì 24 giugno e scatterà nel caso non si raggiunga una vittoria netta. La legge elettorale, infatti, prevede che l’elezione possa avvenire direttamente al primo turno solo nel caso uno dei candidati raggiunga la quota del 50%+1 di voti validi.