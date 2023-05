QUARTO. Interferenze sul voto a Quarto. Due persone sono state beccate a dare indicazioni di voto nei pressi di un seggio.

Questa mattina verso le 11 i Carabinieri della locale tenenza hanno denunciato un 66enne incensurato e una 63enne già nota alle forze dell’ordine.

Elezioni a Quarto, due denunciati

I militari hanno sorpreso i 2 nei pressi del seggio elettorale di via I maggio mentre cedevano ad alcune persone del materiale elettorale. I Carabinieri hanno anche constatato come i 2 fornissero indicazioni circa le modalità di voto. Indagini in corso.

Quarto è uno dei comuni al voto oggi per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale.