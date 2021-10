Si concluderà con una giornata ricca di incontri la campagna elettorale della candidata sindaco del centrosinistra Dominique Pellecchia. Venerdì mattina, alle ore 11.30, a poche ore dal silenzio elettorale, Melito ospiterà il neo-sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Da sindaco della città metropolitana, Manfredi si occuperà anche di Melito e venerdì avremo modo di confrontarci. Gli esporrò il nostro programma e come la città metropolitana potrà supportarci. La sinergia istituzionale è fondamentale” ha dichiarato Dominique Pellecchia. Dal comitato elettorale di via Michelangelo, il neo sindaco Manfredi e Dominique Pellecchia passeggeranno percorrendo alcune strade del centro, facendo tappa in luoghi simbolo della città.

Nel pomeriggio di venerdì, alle ore 18 –invece – all’esterno del comitato di via Michelangelo si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale. “Sarà la chiusura di un viaggio bellissimo – ha affermato Dominique Pellecchia – Come fatto in questi mesi, ci confronteremo, ci guarderemo negli occhi e ci daremo la forza per raggiungere la meta. La campagna elettorale è stata solo una tappa, l’obiettivo lo raggiungeremo lunedì”.

All’ultimo evento pubblico prima del voto prenderanno parte gli esponenti di partiti e liste a sostegno della leader del centrosinistra. Tra gli altri, saranno presenti Valeria Ciarambino, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, e il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.